Англія

Чекаємо Віталія вже на цих вихідних.

Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко повинен відновитися після травми до матчу 8-го туру АПЛ з Іпсвіч Таун. Про це повідомляє Goodison News.

За інформацією джерела, пошкодження 25-річного українця не є серйозним. Миколенко отримав лише забій м'язів, який з часом перейшов у розтягнення, тому відновлення не має зайняти великий проміжок часу.

Матч між Іпсвічем та Евертоном заплановано на 19 жовтня, о 17:00 за київським часом.

Раніше Миколенко через травму пропустив гру "ірисок" з Ньюкаслом в АПЛ.