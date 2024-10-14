Англія

28-річний футболіст зацікавив представника Ліги 1.

Деле Аллі може продовжити кар'єру у Франції.

Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на MailSport, до списку клубів, які виявляють інтерес до 28-річного футболіста, увійшов Лілль.

Зараз Деле Аллі тренується з Евертоном, хоча має при цьому статус вільного агента.

Варто сказати, що Деле Аллі майже всю свою кар'єру провів в Англії. Винятком став сезон-2022/23, коли півзахисник виступав в оренді за Бешикташ.

Зазначимо, що Лілль на поточний момент посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.