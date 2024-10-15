Англія

Німецький фахівець може замінити Лі Карслі.

Колишній головний тренер мюнхенської Баварії та лондонського Челсі Томас Тухель все ще може очолити національну збірну Англії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, німецький фахівець залишається одним із головних кандидатів на те, щоб замінити Лі Карслі на чолі команди "трьох левів".

За інформацією джерела, найбільш бажаним варіантом для Футбольної асоціації Англії досі є Хосеп Гвардіола, проте в Манчестер Сіті все ще впевнені, що зможуть зберегти свого головного тренера пропозицією щодо нового контракту.

Нагадаємо, раніше Лі Карслі публічно натякнув на те, що планує залишити свої поточні обов'язки головного тренера збірної Англії, оскільки, цитуємо, "ця посада заслуговує на тренера світового рівня".