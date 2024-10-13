Англія

В. о. керманич "трьох левів" готовий передати свої повноваження більш досвідченому фахівцю.

У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону B збірна Англії здобула впевнену перемогу над Фінляндією з рахунком 3:1.

Після цього матчу виконуючий обов'язки головного тренера команди "трьох левів" Лі Карслі висловився щодо свого майбутнього на цій посаді.

"Чи залишуся я тренером збірної Англії? Я думаю, що ця посада заслуговує на тренера світового рівня, який вигравав трофеї. Я все ще на шляху до цього", — заявив Карслі на післяматчевій пресконференції.

Раніше повідомлялося, що Грем Поттер, Френк Лемпард та Едді Гау претендують на посаду головного тренера збірної Англії. Також з'являлася інформація щодо переговорів Футбольної асоціації Англії з Томасом Тухелем.