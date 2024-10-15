Англія

На випадок, якщо піде Пеп Гвардіола.

Рубен Аморім може змінити Пепа Гвардіолу в Манчестер Сіті.

За інформацією The Guardian, "містяни" розглядають можливість запрошення португальського тренера на випадок відходу Гвардіоли. Контракт іспанця розрахований до кінця цього сезону.

Нагадаємо, новим спортивним директором Манчестер Сіті з нового сезону стане Угу Віана, який працював з Аморімом у Спортінгу. Вважається, що Рубен буде основним кандидатом на посаду тренера англійського клубу, якщо Гвардіола вирішить піти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продовжує працювати над збереженням Гвардіоли.