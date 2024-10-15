Англія

26-річний вінгер може продовжити кар'єру в іншій команді.

Півзахисник Крістал Пелас Еберечі Езе залишається трансферною метою грандів англійської Прем'єр-ліги.

26-річного футболіста пов'язували з можливим переходом ще до початку поточного сезону, проте "орлам" вдалося зберегти свого лідера.

Згідно з інформацією журналіста Екрема Конура, зараз на Езе претендують Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Арсенал. Трансферна боротьба за атакувального хавбека може розгорнутися влітку наступного року.

Вартість Еберечі Езе оцінюється порталом Transfermarkt у 60 млн євро. У поточній кампанії гравець записав на свій рахунок три забиті м'ячі й одну результативну передачу в дев'яти матчах за Крістал Пелас.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед має намір купити Езе наступного літа.