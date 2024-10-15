Півзахисник Крістал Пелас Еберечі Езе залишається трансферною метою грандів англійської Прем'єр-ліги. 

26-річного футболіста пов'язували з можливим переходом ще до початку поточного сезону, проте "орлам" вдалося зберегти свого лідера. 

Згідно з інформацією журналіста Екрема Конура, зараз на Езе претендують Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Арсенал. Трансферна боротьба за атакувального хавбека може розгорнутися влітку наступного року. 

Вартість Еберечі Езе оцінюється порталом Transfermarkt у 60 млн євро. У поточній кампанії гравець записав на свій рахунок три забиті м'ячі й одну результативну передачу в дев'яти матчах за Крістал Пелас. 

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед має намір купити Езе наступного літа