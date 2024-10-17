Англія

Несподівана новина з Туреччини.

Керівництво Манчестер Юнайтед включило головного тренера збірної Туреччини Вінченцо Монтеллу до шорт-листа фазівців, які можуть замінити Еріка тен Гага на посаді керманича манкуніанської команди. Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, манчестерський клуб розглядає можливість звільнення нідерландця в разі невдачі в найближчих матчах, і Монтелла є можливим наступником 54-річного фахівця.

Зараз італієць очолює збірну Туреччини, з якою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2024.

Нагадаємо, МЮ посідає 14-те місце в Прем'єр-лізі, набравши вісім очок після семи зіграних турів.