Англія

Несподіване рішення від нідерландського спеціаліста під час проблем у клубі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг взяв відпустку під час міжнародної паузи на матчі збірних. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 54-річний нідерландець, йдучи на відпочинок, надав гравцям команди, які не беруть участь у матчах своїх збірних, відпустку на два тижні.

Також наголошується, що перед тим, як піти у відпустку, тен Гаг поспілкувався з керівництвом клубу після серії невдалих ігор, але незважаючи на це, був впевнений у своєму тренерському місці після паузи.

Після семи турів МЮ набрав лише вісім очок та посідає 14 місце в АПЛ. Також у "червоних дияволів" дві нічиї у матчах основного етапу Ліги Європи.

Свій наступний матч Манчестер Юнайтед проведе проти Брентфорда. Гра відбудеться 19 жовтня.