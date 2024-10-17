Манчестер Юнайтед втратив двох гравців.
Гаррі Магвайр, getty images
17 жовтня 2024, 22:59
Відразу два футболісти Манчестер Юнайтед не допоможуть команді в майбутніх матчах. Про це повідомляє журналіст Кріс Вілер.
За даними джерела, захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр і хавбек команди Коббі Мейну вибули на кілька тижнів через м'язові ушкодження.
Після семи зіграних турів Манчестер Юнайтед посідає сьоме місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, зумівши поповнити свій баланс на вісім балів.
У найближчому турі "червоні дияволи" прийматимуть на своєму полі Брентфорд у рамках восьмого туру АПЛ. Старт поєдинку заплановано на 17:00.