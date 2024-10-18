Англія

Француз очолить МЮ?

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан найближчим часом може очолити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє британське видання The Independent.

За інформацією джерела, генеральний директор спортивного сектору Ineos (компанії-співвласника Манчестер Юнайтед — прим.) Жан-Клод Блан підтримує постійні контакти з французьким фахівцем Зінедіном Зіданом.

Зазначається, що Блан, як і власник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф, давно є шанувальником колишнього керманича "вершкових" і в разі звільнення Еріка тен Гага вони докладуть максимальних зусиль для запрошення на посаду головного тренера манкуніанської команди саме Зідана.