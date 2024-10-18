Зідан, getty images
18 жовтня 2024, 13:51
Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан найближчим часом може очолити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє британське видання The Independent.
За інформацією джерела, генеральний директор спортивного сектору Ineos (компанії-співвласника Манчестер Юнайтед — прим.) Жан-Клод Блан підтримує постійні контакти з французьким фахівцем Зінедіном Зіданом.
Зазначається, що Блан, як і власник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф, давно є шанувальником колишнього керманича "вершкових" і в разі звільнення Еріка тен Гага вони докладуть максимальних зусиль для запрошення на посаду головного тренера манкуніанської команди саме Зідана.