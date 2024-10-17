Англія

Датчанин може замінити Еріка тен Гага.

Томас Франк може отримати роботу в Манчестер Юнайтед.

Daily Mail повідомляє, що після рішення Томаса Тухеля очолити збірну Англії саме датчанин із Брентфорда став провідним кандидатом на посаду головного тренера манкуніанців на випадок звільнення Еріка тен Гага.

Франк працює в Брентфорді з 2016 року, на чолі тренерського штабу — з 2018-го. У сезоні-2023/24 команда посіла 16-те місце, а зараз йде 11-ю — вище за Манчестер Юнайтед.

Примітно, що Юнайтед зустрінеться з "бджолами" в наступному турі — 19 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед стежить за Горецкою.