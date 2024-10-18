Іспанець може залишити Ман Сіті.
Пеп, getty images
18 жовтня 2024, 15:22
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо свого майбутнього. Цитує іспанського фахівця Фабріціо Романо.
"На даному етапі я ще не прийняв рішення. Коли я ухвалю остаточне рішення, я повідомлю про це клубу, а потім пресі.
Ось чому немає жодних новин, і ось чому мені не потрібно додавати абсолютно нічого до вже сказаного. Моя увага зосереджена тільки на наступному матчі", — заявив Гвардіола.
Чинний контракт Пепа Гвардіоли з Ман Сіті спливає по закінченню поточного сезону.