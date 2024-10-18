Англія

Керманич МЮ висловився про провальний старт сезону у виконанні його команди.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі лондонський Брентфорд.

Напередодні цього протистояння головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг розповів про подальші плани його команди на тлі провального старту сезону.

"Ми повинні піднятися на гору, але це найвищий рівень у футболі.

Іноді доводиться стикатися з труднощами, але я впевнений, що ми досягнемо успіху, як і в останні два сезони", — заявив Ерік тен Гаг на передматчевій пресконференції.

Матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд відбудеться в суботу, 19 жовтня, о 17:00 за київським часом.