Англія

Керманич Арсеналу висловився про кадрову ситуацію в своїй команді напередодні гри проти Борнмута.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Борнмута.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета напередодні цього протистояння розповів про кадрову ситуацію в команді, зокрема торкнувшись теми травми українського універсала Олександра Зінченка.

"Бен Вайт, Юррієн Тімбер, Олександр Зінченко — всі троє близькі до повернення на поле. Сьогодні нам потрібно подивитися на тренуванні, але очевидно, що в плані ротації ми стали сильніше, особливо на правому фланзі.

Сподіваюся, сьогодні у нас будуть позитивні новини, і деякі гравці будуть повністю готові повернутися на поле вже завтра", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт Арсеналу.

Щодо інших гравців, то Мартін Едегор та Такехіро Томіясу наразі недоступні через травми, а стан Букайо Сака та Габріела Мартінеллі для участі у завтрашній грі буде оцінений під час найближчих тренувань — у них несерйозні пошкодження.

Матч Борнмут — Арсенал відбудеться в суботу, 19 жовтня, о 19:30 за київським часом.