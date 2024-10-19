Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 19 жовтня і розпочнеться о 19:30.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Борнмутом та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Віталіті Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ, 19:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

До відновлення клубного футболу після міжнародної паузи Борнмут підходить фактично без кадрових втрат, що не може не тішити тренерський штаб на чолі з Андоні Іраолою. З урахуванням рівня футболу та наявного потенціалу, "вишні" цілком можуть і заслуговують перебувати в турнірній таблиці вище, ніж їхнє поточне 13 місце. Проте, якщо згадати минулий сезон, то старт Борнмута тоді був набагато гіршим, ніж зараз, тому все ж є відчуття, що колектив Іраоли ще матиме не одну можливість показати себе з найкращого боку та приємно здивувати.

На поєдинки національних збірних гравці Борнмута вирушили після мінімальної поразки від Лестера, яку можна назвати не самим очевидним результатом — той випадок, коли помітна перевага у володінні м'ячем та кількості створених моментів не принесли ніяких дивідендів. В іншому ж підопічні Іраоли програвали в АПЛ лише тим командам, які зараз йдуть в топ-4 турнірної таблиці (Челсі та Ліверпуль), тому "вишень" точно не потрібно недооцінювати — це сильний та молодий колектив із величезним потенціалом, який має на меті гарти в атакувальний футбол навіть проти топових опонентів.

За останні кілька років лондонський Арсенал зумів зарекомендувати себе як одну з найкращих команд Європи, в якості прямого претендента на чемпіонський титул Прем'єр-ліги, як силу, з якою всі зобов'язані рахуватися. І хоч поки підопічним Мікеля Артети не вдалося здобути те найзаповітніше "золото", здається, з кожним роком "каноніри" стають дедалі ближчими до досягнення цієї мети — як у плані рівня футболу, так і ментально.

Більше того, Артета на старті цього сезону вкотре довів, що він не є заручником власної футбольної філософії, що базується на тотальному контролі та комбінаційній грі. Навпаки, після кількох травм ключових виконавців, головною з яких стала відсутність капітана та головного плеймейкера команди Мартіна Едегора, Арсенал із радістю готовий стати прагматичним та стерильним, коли це конче необхідно. Існує безліч питань щодо того, в якому складі сьогодні зіграють "каноніри", але з урахуванням минулих матчів, у Артети точно має бути запасний план.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 4,75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95. Серед ймовірних результатів радимо звернути увагу на варіант із "Перемога Арсенал в 1 гол або нічия — Так", який оцінюється коефіцієнтом 1,92.