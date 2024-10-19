Англія

Шлях юнака в Європі розпочнеться вже наступного року.

Колумбійський нападник Джон Едвін Монтаньйо Пресіадо для європейського поціновувача футболу наразі є непізнаваною особистістю, оскільки досі виступає за рідний Індепендьєнте Меделлін на батьківщині.

18-річного виконавця в поточному сезоні тільки почали інтегрувати до роботи з "дорослою" командою, проте цього вистачило для того, щоб великі гравці трансферного ринку з Європи його побачили.

City Group довго не вагався та запропонував колумбійцям 3 млн євро + бонуси та 20% від наступного продажу, на що ті зрештою відповіли згодою.

Незабаром Монтаньйо навідається до Манчестера, де пройде його медогляд перед підписанням контракту.

Однак гратиме Джон спочатку не в складі "містян", а у бельгійському Ломмелі — ще одному дочірньому проєкту City Group.

На рахунку форварда вісім матчів у цьому сезоні.