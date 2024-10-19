Англія

Нідерландець був задоволений грою шотландця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про вихідний трансфер шотландського півзахисника Скотта Мактомінея в Наполі минулого літа. Цитує нідерландця Фабріціо Романо.

"Я не хотів, щоб він йшов, але такі правила. Клубам доводиться дотримуватися норм фінансового фейр-плей, хоча вони і не дуже хороші. Я б навіть сказав, що вони погані. Це змусило нас ухвалити таке рішення", — заявив тен Гаг.

Нагадаємо, минулого літа Скотт Мактоміней перейшов з МЮ до Наполі за 30 млн. євро. Цього сезону 27-річний шотландець відіграв за неаполітанську команду вісім матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.