Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та лондонський Арсенал.

Борнмут та лондонський Арсенал зіграють у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги на Віталіті.

Андоні Іраола, після поразки від Лестера (0:1), залучив до стартового складу Араухо праворуч у захисті, тоді як Скотт гратиме в опорній зоні, а Ілля Забарний класично вийде в центрі оборони.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Саутгемптоном (3:1), використав із перших хвилин Вайта на правому фланзі оборони, тоді як Меріно та Парті гратимуть у центрі поля, Троссар розташується ліворуч в атаці. Олександр Зінченко нарешті хоча б на лаві запасних.

Борнмут: Аррісабалага — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Скотт — Семеньйо, Таверньєр, Уаттара — Еванілсон.

Запасні: Траверс, Гейсен, Брукс, Крісті, Адамс, Сміт, Сіністерра, Клюйверт, Унал.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Меріно — Стерлінг, Гаверц, Троссар.

Запасні: Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Люїс-Скеллі, Жоржиньо, Нванері, Мартінеллі, Жезус, Кабіа.



Гра Борнмут — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.