Англія

Українець провів на полі всі 90 хвилин.

У рамках восьмого туру АПЛ Іпсвіч на своєму полі приймав Евертон.

"Іриски" забили два голи в першому таймі і цього виявилося достатньо, щоб забрати три очки. Зазначимо, що українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.

Іпсвіч — Евертон 0:2

Голи: Ндіає, 17, Кін, 40

Іпсвіч: Мурич — Вулфенден, О'Ши (Кларк (Шмодікс, 71), 63), Берджесс, Девіс — Морсі, Філліпс (Тейлор, 71) — Бернс (Чаплін, 63), Гатчінсон, Кларк (Шмодікс, 71) — Делап (Гірст, 79)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре, Гує — Гаррісон, Макніл, Ндіає (Мангаля, 82) — Калверт-Льюїн

Попередження: Тейлор — Кін.