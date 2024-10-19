Українець провів на полі всі 90 хвилин.
Іпсвіч - Евертон, Getty Images
19 жовтня 2024, 19:23
У рамках восьмого туру АПЛ Іпсвіч на своєму полі приймав Евертон.
"Іриски" забили два голи в першому таймі і цього виявилося достатньо, щоб забрати три очки. Зазначимо, що українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.
Іпсвіч — Евертон 0:2
Голи: Ндіає, 17, Кін, 40
Іпсвіч: Мурич — Вулфенден, О'Ши (Кларк (Шмодікс, 71), 63), Берджесс, Девіс — Морсі, Філліпс (Тейлор, 71) — Бернс (Чаплін, 63), Гатчінсон, Кларк (Шмодікс, 71) — Делап (Гірст, 79)
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре, Гує — Гаррісон, Макніл, Ндіає (Мангаля, 82) — Калверт-Льюїн
Попередження: Тейлор — Кін.