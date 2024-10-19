Англія

Команда Мікеля Артети залишилась у меншості посеред першого тайму, а після перерви суперники цим скористались на повну.

Чемпіонські перегони в англійській Прем’єр-лізі тривають від самого старту поточної кампанії й кожного туру можна очікувати на сенсації в їхньому перебігу. Бо банально вже немає команд у цьому змаганні, які б не втрачали очки хоча б одного разу. Лондонський Арсенал, наприклад, станом на момент початку восьмого раунду національної першості, устиг схибити вже двічі, і вирушив до Борнмута на протистояння з місцевим однойменним клубом із побоюваннями щодо чергової складної гри.

Нехай кондиції колективу Андоні Іраоли й не вказували на те, що "вишні" перебувають саме в тому стані, яким можна було б залякати настільки потужного опонента. Проте в цього протистояння все одно був додатковий принциповий контекст — дуель баскських тренерів на чолі обох команд. А от української баталії на полі поміж захисниками Іллею Забарним та Олександром Зінченком ми не мали жодних шансів побачити в першому колі через травму останнього.

Насправді, у цій грі основне навантаження передбачалось саме на пару в центрі оборони "вишень", тоді як Арсенал мав домінувати, що й, напевно, хотів почати робити вже з перших хвилин, проте суперники були проти. Іраола нічого надзвичайно в цьому матчі не вигадав, і перші майже пів години ігрового часу були схожими на класичну спробу команди не з чемпіонських перегонів стримати тиск "канонірів".

Але все змінилось на 28 хвилині, коли Троссар вирішив відіграти назад із лівого флангу атаки, подарував м’яч Еванілсону, а того повалив на газон Саліба неподалік від центрального кола. Арбітр Роберт Джонс із Честера відверто пробачив француза своїм першим рішенням щодо попередження, хоча поблизу й близько його партнерів не було, однак VAR усе ж таки не дав статись кричущій несправедливості.

Арсенал залишився в меншості і… одразу створив чи не найкращий свій гольовий момент саме власними зусиллями, коли Меріно завершив відскок від прострілу з правого флангу від Стерлінга ударом у дотик повз ближню стійку. Борнмут намагався весь час діяти обережно, тож гостроти від нього ми не надто й очікували, але без свого шансу господарі на перерву не пішли — Рая невпевнено зіграв на перехопленні пасу Семеньйо з лівого краю, після чого мав рятувати ворота від добивання Таверньєра.

У другому таймі вилучення Саліби стало позначатись значно більш помітно. Одразу момент виник у господарів поля за авторством Семеньйо, але той у дотик перевів над воротами простріл із лівого флангу, після чого довелось зачекати ще чимало часу до тих пір, поки команди хоч одну гольову нагоду на двох примудряться створити.

І знову Арсенал виступив на передній план, бо гра в меншості — це непоганий аргумент для обговорення результату, але додаткові два бали все ж таки мають більшу вагу. Кепа допоміг суперникам із створенням пожежі біля власних воріт, але виправив невдалий пас сейвом після удару Мартінеллі. І вже в наступній атаці Борнмут відкрив рахунок. Причому так, що "канонірам" узагалі має бути трохи образливо — розіграли кутовий, навіть не чіпаючи воротаря суперників, на ближню, і Клюйверт дотепно в дотик скинув під удар Крісті.

"Каноніри", певна річ, побігли ліквідовувати наслідки власної хиби, але натомість наразились на контратаку через лівий фланг на 79 хвилині, коли Еванілсон скористався помилкою Ківьора під час передачі назад на Раю, після чого змусив воротаря на собі сфолити. А пенальті реалізував Клюйверт ударом у правий нижній кут. Далі залишалось не наварити, із чим уже довелось допомагати Забарному.

У наступному турі Борнмут гостюватиме у бірмінгемської Астон Вілли, тоді як лондонський Арсенал посеред тижня прийматиме донецький Шахтар у Лізі чемпіонів УЄФА, а вихідними вдома гратиме проти Ліверпуля.— Арсенал 2:0Крісті, 70, Клюйверт, 79 (пен.)Аррісабалага — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Скотт (Крісті, 63) — Семеньйо, Таверньєр (Сіністерра, 63), Уаттара (Клюйверт, 63) — Еванілсон (Унал, 82).Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Меріно (Жезус, 80) — Стерлінг (Ківьор, 36, Нванері, 80), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 64).Попередження: Семеньйо — Вайт