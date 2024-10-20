Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Вулвергемптон та Манчестер Сіті.

Вулвергемптон та Манчестер Сіті зіграють на Молінью в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Гарі О'Ніл, після поразки від Брентфорда (3:5), залучив до стартового складу Са в рамці воріт, тоді як Буено гратиме в трійці в центрі захисту.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над лондонським Фулгемом (3:2), використав із перших хвилин Стоунза в центрі оборони, тоді як Савіо та Доку з'являться на флангах атаки.

Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті — Семеду, Гомес, Андре, Леміна, Аїт-Нурі — Кунья, Странд Ларсен.

Запасні: Бентлі, Доерті, Ліма, Дойл, Сарабія, Бельгард, Гомеш, Форбс, Гедеш.



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіо, Сілва, Гюндоган, Доку — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Аканджі, Гріліш, Нунес, Фоден, О’Райлі, Макейті.



Гра Вулвергемптон — Манчестер Сіті почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.