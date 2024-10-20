Англія

Манчестер Сіті на останніх секундах вирвав перемогу над Вулвергемптом

Команда Гарі О'Ніла провела відмінний матч у обороні, але не зачепилась за очки.

Вулвергемптон — Манчестер Сіті, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Вулвергемптон — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Странд Ларсен, 7 — Доку, 33, Стоунз, 90+5



Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті — Семеду, Гомес (Бельгард, 90), Андре (Дойл, 46), Леміна, Аїт-Нурі — Кунья (Форбс, 67), Странд Ларсен (Гедеш, 80).



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіо (Гріліш, 73), Сілва (Нунес, 86), Гюндоган, Доку (Фоден, 66) — Голанд.



Попередження: Тоті, Семеду, Гомес, Сарабія (не на полі) — Савіо