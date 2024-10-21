У клубі, схоже, не запропонують новий контракт датчанину.
Крістіан Еріксен, Getty Images
21 жовтня 2024, 23:26
Майбутнє півзахисника Манчестер Юнайтед Крістіана Еріксена залишається туманним.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, наразі немає жодних контактів між керівництвом Манчестер Юнайтед і 32-річним хавбеком із Данії.
Варто сказати, що чинний трудовий договір Еріксена з англійським грандом розрахований до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, датчанин виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2022 року.
У нинішній кампанії півзахисник з'явився на полі в дев'яти матчах у всіх турнірах, відзначився трьома забитими голами і став автором трьох результативних передач.