Завершився матч чемпіонату Англії.
Ноттінгем - Крістал Пелес, Getty Images
21 жовтня 2024, 23:59
У рамках восьмого туру АПЛ Ноттінгем Форест приймав Крістал Пелес. Господарі здолали гостей завдяки голу Кріса Вуда.
"Лісники" піднялися на восьму сходинку, а “орли” залишилися 18-ми.
Ноттінгем Форест — Крістал Пелес 1:0
Гол: Вуд, 65
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Морато, 78) — Єйтс, Домінгес — Еланга (Сілва, 63), Андерсон (Вільямс, 78), Гадсон-Одої (Авонії, 84) — Вуд (Соса, 84)
Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Чалоба — Муньйос, Г'юз (Сарр, 74), Лерма, Мітчелл (Шлупп, 74) — Камада, Езе — Нкетіа (Матета, 67)
Попередження: Андерсон, Домінгес — Лерма, Камада, Муньйос.