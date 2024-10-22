Англія

Бельгійський плеймейкер поки що не готовий повернутися на поле.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті прийматиме на своєму полі празьку Спарту.

Напередодні цього протистояння головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про поточний стан здоров'я лідера своєї команди Кевіна Де Брюйне, який через травму пропустив останні шість матчів Ман Сіті у всії турнірах.

"Це несерйозне пошкодження, але ми хочемо, щоб Кевін був готовий на усі 100%.

Я не можу сказати вам, як довго Кевін буде поза грою... Я не знаю. Ймовірно, його відновлення займе деякий час", — заявив Хосеп Гвардіола.

Матч Манчестер Сіті — Спарта Прага відбудеться у середу, 23 жовтня, о 22:00 за київським часом.