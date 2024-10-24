Англія

26-річний футболіст хоче покинути "червоних дияволів".

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд хоче покинути клуб. Про це повідомляє EL Nacional.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст попросив керівництво Манчестер Юнайтед відпустити його.

Стверджується, що інтерес до Рашфорда проявляють Астон Вілла, Марсель і Наполі. Джерело зазначило, що італійський клуб докладає найбільше зусиль для того, щоб підписати вінгера.

Варто сказати, що всю свою кар'єру Рашфорд провів у Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні він взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, забив чотири м'ячі і зробив три гольові передачі. Контракт Рашфорда з клубом розрахований до 2028 року. Фахівці Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 60 млн євро.