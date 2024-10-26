Англія

Новозеландський форвард "лісників" перебуває зараз у неймовірній формі.

У стартовому матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест вирушив у гості до Лестер Сіті.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, коли на доволі ранній гол Раяна Єйтса своєї результативною дією відповів Джеймі Варді та повернув паритет на табло.

Утім, після перерви ми стали свідками бенефісу у виконанні форварда "лісників" Кріса Вуда, який оформив у ворота "лисиць" дубль та у підсумку знову приніс до активу Фореста ще одну перемогу.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий результат 3:1 на користь команди Нуну Ешпіріту Санту.

Лестер — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: Варді, 23 - Єйтс, 17 Вуд, 47, 60

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Перейра (Ель-Ханнус, 68) — Ндіді (Сумаре, 74), Вінкс — Фатаву, Буонанотте, Мавідіді (Аю, 68) — Варді

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Морато, 72) — Єйтс, Домінгес — Еланга (Соса, 76), Андерсон (Вільямс, 72), Гадсон-Одої (Сілва, 76) — Вуд (Авонії, 81)

Попередження: Перейра, Мавідіді, Вінкс, Аю, Сумаре — Морено, Домінгес, Міленкович