Англія

Манкуніанський клуб в пошуках підсилення.

Манчестер Юнайтед проявляє серйозний інтерес до 23-річного лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, в останні місяці "червоні дияволи" неофіційно вже зв'язувалися з представниками канадського футболіста.

Зазначається, що Девіс не веде переговорів про продовження контракту з мюнхенським клубом, що закінчується 30 червня 2025 року, і може покинути його наступного літа, як вільний агент.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію десять матчів та віддав одну результативну передачу.