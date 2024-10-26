Манкуніанський клуб в пошуках підсилення.
Девіс, getty images
26 жовтня 2024, 09:54
Манчестер Юнайтед проявляє серйозний інтерес до 23-річного лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, в останні місяці "червоні дияволи" неофіційно вже зв'язувалися з представниками канадського футболіста.
Зазначається, що Девіс не веде переговорів про продовження контракту з мюнхенським клубом, що закінчується 30 червня 2025 року, і може покинути його наступного літа, як вільний агент.
Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію десять матчів та віддав одну результативну передачу.