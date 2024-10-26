Англія

Іспанець має намір до кінця сезону відпочивати.

Хаві не планує працювати в Манчестер Юнайтед. Повідомлялося, що посередники двічі зв'язувалися з колишнім головним тренером Барселони в останні місяці.

За даними Relevo, каталонський фахівець не збирається домовлятися з МЮ і не став до цього ближчим за останній час.

Також він не має наміру тренувати збірну Катару — інформація про таку можливість теж публікувалася.

Зазначається, що Хаві твердо налаштований на те, щоб відпочивати до кінця сезону.