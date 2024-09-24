Іспанця розглядали на цю посаду.
Хаві, GETTY IMAGES
24 вересня 2024, 16:44
Екснаставник Барселони Хаві міг стати головним тренером Роми після відставки Даніеле Де Россі, повідомляє Corriere dello Sport.
За даними джерела, нинішній наставник римлян Іван Юрич був далеко не першим в списку кандидатів на посаду коуча. Спочатку керівництво отримало відмову від Хаві Ернандеса, Стефано Піолі та Франческо Фаріолі.
Відзначимо, що Піолі у день звільнення Де Россі очолив Ан-Наср, а Фаріолі тренує Аякс. Хаві після звільнення із Барси перебуває без роботи.