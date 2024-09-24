Італія

Іспанця розглядали на цю посаду.

Екснаставник Барселони Хаві міг стати головним тренером Роми після відставки Даніеле Де Россі, повідомляє Corriere dello Sport.

За даними джерела, нинішній наставник римлян Іван Юрич був далеко не першим в списку кандидатів на посаду коуча. Спочатку керівництво отримало відмову від Хаві Ернандеса, Стефано Піолі та Франческо Фаріолі.

Відзначимо, що Піолі у день звільнення Де Россі очолив Ан-Наср, а Фаріолі тренує Аякс. Хаві після звільнення із Барси перебуває без роботи.