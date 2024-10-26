Англія

Наставник дав свій коментар щодо норвезького бомбардира.

Пеп Гвардіола висловився після перемоги Сіті над Саутгемптоном (1:0). Єдиний гол забив Ерлінг Голанд на 5-й хвилині.

"Їхня манера гри вимагає багато зусиль для нас. Вони захищаються з м'ячем. Можна захищатися з м'ячем, і вони дійсно хороші в цьому, одні з найкращих у Прем'єр-лізі. Вони не створили багато моментів, а ми створили, але, на жаль, не змогли забити другий гол.

Їм потрібно віддати належне, це не тому, що ми були млявими або не у формі. У мене немає такого відчуття. Думаю, ми грали на рівні, але й вони грають добре. Ми повинні це прийняти.

Голанду непросто, тому що кожен навіс на нього — це пенальті, враховуючи, як його тягнуть. Ми створили більше моментів, але не змогли забити другий, але Ерлінг для нас — справжнісінька гарантія", — сказав головний тренер Манчестер Сіті.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме в Борнмута, тоді як посеред тижня зіграє в Кубку ліги на виїзді проти лондонського Тоттенгема.