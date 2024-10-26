Україна

Команда Хосепа Гвардіоли піднялась на першу сходинку таблиці АПЛ.

Кожен новий тур англійської Прем’єр-ліги починається з розмови про те, як там справи в команд, які беруть участь у чемпіонських перегонах цього сезону. І оскільки посеред тижня вся четвірка лідерів зіграла свої матчі в Лізі чемпіонів УЄФА, то питання про їхній фізичний стан було доволі актуальним. Особливо для чинного чемпіона, Манчестер Сіті, який у рамках дев’ятого раунду національної першості приймав Саутгемптон.

"Містянам" на Етіхаді було потрібно виключно перемагати, оскільки вони, по-перше, грали проти передостанньої команди ліги, яка ще навіть жодної перемоги не спромоглась здобути, а, по-друге, на наступний день уся країна мала спостерігати за грою на Емірейтс поміж лондонським Арсеналом та Ліверпулем, і за найкращим для команди Хосепа Гвардіоли сценарієм обидва ці колективи мали втратити очки.

Перед грою не було жодного сенсу розмірковувати над тим, хто тут є фаворитом чи аутсайдером, бо це було занадто просто визначити. А от як своїм статусом буде користуватись Сіті — оце вже тема для дискусії. Але розмови не були тривалими — п’ять хвилин, другий момент у матчі, Голанд у черговому акробатичному етюді на дальній замикає в падінні подачу Нунеса з лівого флангу. І далі вже жодні сценарії не мали сенсу.

Бо "містяни" контролювали хід подій навіть тоді, коли команда Рассела Мартіна переважала їх у контролі м’яча. А це було чи не переважну частину ігрового часу першого тайму. Однак "святі" взагалі нічого не мали попереду, тож усе це було лише красивими цифрами в статистиці й не більше. Інша справа, що й господарі нікуди не квапились. І даремно! У компенсований час стало навіть дуже гаряче в штрафному Едерсона, куди чи не вперше зайшов Арчер на швидкості через лівий фланг і пробив у поперечину під час контратаки. Не такі сигнали очікували фанати Сіті перед перервою.

Друга половина матчу виявилась звичайною грою на визивання на межі розгрому від гостей, нічого особливого. Момент Армстронга невдовзі після відновлення гри трохи розкачав атмосферу, але до та після нього господарі могли відвантажити хоч по три голи й зняти всі питання. Але не відвантажили, і в цьому полягала головна проблема команди Гвардіоли, яка до останніх секунд мусила нервувати. А коли ще й з’явився двометровий Онуачу, то й трохи перейматись на підсумковий результат.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме в Борнмута, тоді як посеред тижня зіграє в Кубку ліги на виїзді проти лондонського Тоттенгема, а Саутгемптон прийматиме Сток Сіті в кубковій грі, після чого вдома зіграє проти Евертона.— Саутгемптон 1:0Голанд, 5Едерсон — Льюїс (Стоунз, 90+7), Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Нунес (Гюндоган, 86), Сілва — Савіо, Голанд, Фоден.Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Меннінг (Брі, 76), Даунс (Сулемана, 87) — Лаллана (Арібо, 60), Фернандеш, Діблінг (Армстронг, 46) — Арчер (Онуачу, 87).Попередження: Ковачич — Даунс, Армстронг, Лаллана