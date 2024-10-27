Англія

Господарі перемогли з рахунком 2:1.

В матчі дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Вест Гема. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явився Каземіро, тоді як у лондонців відзначимо відсутність Жан-Клера Тодібо.

З перших хвилин команда Еріка тен Гага продемонструвала націленість на ворота - Фернандеш покотив в центр на Гарначо, а той потужним ударом послав м'яч в поперечину. За декілька хвилин Гарначо отримав шикарний пас від Фернандеша, увійшов в чужий штрафний та не влучив в дальній кут. Думаєте це все? А ось і ні: ще трохи пізніше Фернандеш вирізав м'яч на Гарначо, а той віддав в центр на Гойлунна. Данець прибрав захисника й впритул пробив у Фабьянські.

Манчестер Юнайтед продовжив тринькати моменти. В середині тайму Рашфорд отримав пас на хід з глибини, вирвався віч-на-віч, але забув пробити по воротах. Але найбільший шок був далі, коли Фернандеш видав шикарний пас на Далота, той прокинув м'яч повз воротаря і ... не влучив в порожні ворота.

Вест Гему мало що вдавалось, і "червоні дияволи" були зобов'язані забити в першому таймі, але знов не пощастило. Спочатку Еріксен навісив з кутового, Фабьянські невдало зіграв на виході й м'яч влучив у поперечину після дотику Альвареса. Згодом Каземіро пробив головою після подачі з лівого флангу, але Фабьянські в шикарному стрибку врятував свою команду.

Хулен Лопетегі в перерві змінив трьох гравців, щоб виправити малюнок гри, і це допомогло. Манчестер Юнайтед більше не вдавалось так легко зламувати оборону суперника. Втім, й створювати багато моментів біля воріт гостей не вдавалось. Але це не завадило лондонцям відкрити рахунок - Інгз невдало пробив в один дотик, але Саммервілл встиг на дальню стійку й у підкаті заштовхав м'яч у ворота. 1:0.

Команда Еріка тен Гага пішла в атаку великими силами й доволі швидко зрівняла рахунок — Далот головою скинув м'яч в центр, а Зіркзе пробив — Каземіро підставив голову та переправив м'яч у ворота. 1:1. МЮ продовжував тиснути, але далі на авансцену вийшли англійські арбітри. Інгз впав в штрафному гостей, а арбітри придумали пенальті за нібито фол Де Лігта. Онана вгадав кут удару, але Боуен пробив без шансів. 2:1.

У "червоних дияволів" було 12 хвилин компенсованого часу, але до забитого голу ближче був Вест Гем, коли Емерсон потужно пробив в Онана з небезпечної позиції.

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Саммервілл, 74, Боуен, 90+2 (пен) - Каземіро, 81

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос (Тодібо, 46), Кілман, Палмьєрі — Родрігес (Крессвелл, 90), Альварес — Боуен, Солер (Саммервілл, 46), Пакета (Соучек, 46) — Антоніо (Інгз, 71)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї (Лінделеф, 84) — Еріксен (Зіркзе, 78), Каземіро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Діалло, 60) — Гойлунн

Попередження: Мавропанос, Саммервілл, Палмьєрі, Крессвелл