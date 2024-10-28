Англія

Сьогодні нідерландського фахівця було звільнено.

Суперники Манчестер Юнайтед критикували роботу Еріка тен Гага.

Сьогодні Манчестер Юнайтед звільнив тренера. Команда йде на 14-му місці в АПЛ.

За інформацією The Independent, уже з листопада 2023 року тренери команд-суперників у приватному порядку критикували тен Гага. Вони говорили, як легко грати проти МЮ при ньому.

Один "дуже досвідчений тренер" вжив слово "шахрайство", говорячи про роботу нідерландського фахівця.