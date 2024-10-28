Сьогодні нідерландського фахівця було звільнено.
Ерік тен Гаг, getty images
28 жовтня 2024, 19:29
Суперники Манчестер Юнайтед критикували роботу Еріка тен Гага.
Сьогодні Манчестер Юнайтед звільнив тренера. Команда йде на 14-му місці в АПЛ.
За інформацією The Independent, уже з листопада 2023 року тренери команд-суперників у приватному порядку критикували тен Гага. Вони говорили, як легко грати проти МЮ при ньому.
Один "дуже досвідчений тренер" вжив слово "шахрайство", говорячи про роботу нідерландського фахівця.
Раніше повідомлялося, що МЮ цікавиться головним тренером Спортінга Рубеном Аморімом
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