Англія

Нідерландець залишив свою посаду.

Ерік тен Гаг був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

Голландець був поінформований у понеділок вранці, і він залишає "Олд Траффорд" після двох з половиною років роботи. Його останній матч на чолі команди — програш Вест Гему в АПЛ (1:2).

Рууд ван Ністелрой очолить команду як тимчасовий головний тренер.

Ерік був призначений у квітні 2022 року та привів клуб до двох трофеїв, вигравши Кубок Карабао у 2023 році та Кубок Англії у 2024 році.

Раніше повідомлялось, що Хаві не хоче тренувати Манчестер Юнайтед.