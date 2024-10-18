Гранди АПЛ можуть розв'язати боротьбу за португальського спеціаліста.
Рубен Аморім, Getty Images
18 жовтня 2024, 20:22
Манчестер Юнайтед виявляв конкретний інтерес до головного тренера лісабонсього Спортінга Рубена Аморіма, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Манкуніанці вже робили запити щодо 39-річного португальця та його ситуацію в Лісабоні. У МЮ довіряють Еріку тен Гагу, але хочуть бути готовими до всього.
Аморім не планує змінювати клубну прописку взимку. Повідомляється, що в спеціаліста великі амбіції в Спортінгу.
Його контракт із "левами" дійсний до кінця червня 2026 року. Однак, угода містить клаусулу, якою зацікавлені клуби можуть скористатися влітку 2025-го.
Раніше стало відомо, що можливість запрошення Рубена розглядають у Манчестер Сіті. Чинний керманич "містян" Пеп Гвардіола ще не прийняв рішення стосовно свого майбутнього в клубі.