Англія

Гранди АПЛ можуть розв'язати боротьбу за португальського спеціаліста.

Манчестер Юнайтед виявляв конкретний інтерес до головного тренера лісабонсього Спортінга Рубена Аморіма, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Манкуніанці вже робили запити щодо 39-річного португальця та його ситуацію в Лісабоні. У МЮ довіряють Еріку тен Гагу, але хочуть бути готовими до всього.

Аморім не планує змінювати клубну прописку взимку. Повідомляється, що в спеціаліста великі амбіції в Спортінгу.

Його контракт із "левами" дійсний до кінця червня 2026 року. Однак, угода містить клаусулу, якою зацікавлені клуби можуть скористатися влітку 2025-го.

Раніше стало відомо, що можливість запрошення Рубена розглядають у Манчестер Сіті. Чинний керманич "містян" Пеп Гвардіола ще не прийняв рішення стосовно свого майбутнього в клубі.