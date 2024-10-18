Манчестер Юнайтед виявляв конкретний інтерес до головного тренера лісабонсього Спортінга Рубена Аморіма, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Манкуніанці вже робили запити щодо 39-річного португальця та його ситуацію в Лісабоні. У МЮ довіряють Еріку тен Гагу, але хочуть бути готовими до всього.

Аморім не планує змінювати клубну прописку взимку. Повідомляється, що в спеціаліста великі амбіції в Спортінгу.

Його контракт із "левами" дійсний до кінця червня 2026 року. Однак, угода містить клаусулу, якою зацікавлені клуби можуть скористатися влітку 2025-го.

Раніше стало відомо, що можливість запрошення Рубена розглядають у Манчестер Сіті. Чинний керманич "містян" Пеп Гвардіола ще не прийняв рішення стосовно свого майбутнього в клубі.