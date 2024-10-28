Керівництво Манчестер Юнайтед вело переговори про призначення головним тренером команди керманича лісабонського Спортінга Рубена Аморіма. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" нещодавно робили запит щодо призначення португальського фахівця, оскільки клуб готувався до відходу Еріка тен Гага заздалегідь.

Зазначається, що португалець не планує залишати Спортінг взимку. У Аморіма великі цілі з португальським клубом у цьому сезоні. Однак, влітку він може покинути команду завдяки пункту про викуп у контракті.