Англія

Хороші новини для команди Мікеля Артети.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал зіграв на власному полі внічию з Ліверпулем (2:2).

У цьому протистоянні травму отримав основний центральний захисник "канонірів" Габріел, який вимушено залишив поле на 54-ій хвилині.

Утім, за словами головного тренера Арсеналу Мікеля Артети, ця травма виявилася несерйозною.

"Ми все ще оцінюємо його стан здоров'я. Наразі все виглядає дуже непогано. Тести показали набагато кращі результати, ніж очікувалося, тому, сподіваюся, все з ним буде добре", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, свій наступний матч Арсенал проведе 30 жовтня проти Престона у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.