Англія

Традиційний огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2024/25 ▪️ Автор: Микита Євтушенко, Football.ua.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд вже дев'ятого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

⚽️ ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕН ГАГА: КРАЩЕ ПІЗНО, НІЖ НІКОЛИ

Нестабільний та кризовий Вест Гем, який намагається зараз під керівництвом нового тренера перелаштуватися з багаторічного "автобуса" під іспанську модель футболу з акцентом на атаку... Відсутність головного будівника атак "молотобійців" Мохаммеда Кудуса через дискваліфікацію, яку він отримав у минулому провальному матчі своєї команди проти Тоттенгема... Здавалося б, які ще умови потрібні Манчестер Юнайтед, щоб здобути свою другу перемогу у восьми останніх поєдинках? Але ні, і це "ні" стало останнім для Еріка тен Гага на посаді головного тренера "червоних дияволів".

Насправді, цей матч не був провальним для гравців Манчестер Юнайтед, якщо не брати до уваги підсумковий результат. Провальним він був лише з точки зору реалізації моментів — навіть не моментів, а величезних моментів! Вже знаючи про подальшу долю вже колишнього керманича МЮ, здається, що самі футболісти банально не хотіли забивати, бо знали, що кожен їхній гол є потенційною відстрочкою звільнення тен Гага.

У будь-якому випадку, відставка пана Еріка напрошувалася вже дуже давно, але влітку керівництво Юнайтед піддалося ейфорії на тлі виграного Кубка Англії, забувши про абсолютно провальний сезон АПЛ в усіх аспектах, провальні єврокубки та про те, що в тому ж фіналі Кубка Англії манкуніанці могли справедливо не зіграти, бо цього більше заслуговували гравці Ковентрі Сіті. Що ж, тепер Ерік тен Гаг може зі спокійною душею вирушити "вигравати трофеї в іншому місці". Нам же, як уболівальникам, не вистачатиме лише його дивних пресконференцій, які встигли стати мемом. На цьому все. Манчестер Юнайтед в "аяксівський футбол" так і не заграв.

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Саммервілл, 74, Боуен, 90+2 (пен) - Каземіро, 81

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос (Тодібо, 46), Кілман, Палмьєрі — Родрігес (Крессвелл, 90), Альварес — Боуен, Солер (Саммервілл, 46), Пакета (Соучек, 46) — Антоніо (Інгз, 71)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї (Лінделеф, 84) — Еріксен (Зіркзе, 78), Каземіро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Діалло, 60) — Гойлунн

Попередження: Мавропанос, Саммервілл, Палмьєрі, Крессвелл

⚽️ "ОБЕЗКРОВЛЕНИЙ" АРСЕНАЛ НЕ ВТРИМАВ ТРИ ОЧКИ З ЛІВЕРПУЛЕМ

На тлі наявних кадрових проблем через відсутність деяких ключових футболістів, як Мартін Едегор та Вільям Саліба, лондонський Арсенал напередодні не виглядав фаворитом у домашньому протистоянні з Ліверпулем. Заради справедливості, навіть за таких умов команда Мікеля Артети змогла приємно здивувати у першому таймі, двічі ведучи у рахунку протягом зустрічі та загалом контролюючи хід матчу.

Але в другому таймі ситуація на полі змінилася, і тут важко зробити однозначний висновок, чому так сталося. З одного боку, Ліверпулю потрібно було відіграватись, тому логічно, що мерсісайдці більше часу стали проводити в атакуючій фазі та більше тримати м'яч під своїм контролем. З іншого боку, цього сезону Арсенал не гидує прагматизмом, тому команда Мікеля Артети схильна у певний момент зробити великий акцент на організованій обороні та захисті наявного результату.

Після перерви ці два аспекти об'єдналися воєдино, тому ми бачили тактичне протистояння, в якому за підсумками другого тайму все-таки вийшли переможцями підопічні Арне Слота — саме вони частково виконали своє завдання, зумівши відігратися на 81-й хвилині завдяки Мо Салаху. Чому Арсенал не зміг вистояти так, як йому вже неодноразово вдавалося це робити протягом цієї кампанії, зрозуміти також можна: одна справа, коли відсутній один Саліба, а інша справа, коли тобі потрібно вибудовувати цю організовану оборону без другого свого основного центрального захисника через травму Габріела. У результаті ми й маємо вельми закономірну нічию.

Арсенал — Ліверпуль 2:2

Голи: Сака, 9, Меріно, 43 — ван Дейк, 18, Салах, 81



Арсенал: Рая — Вайт, Парті, Габріел (Ківьор, 54), Тімбер — Меріно, Райс — Сака (Нванері, 85), Троссар, Мартінеллі (Жезус, 85) — Гаверц.



Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 63) — Мак Аллістер (Собослаї, 63), Гравенберх, Джонс (Ендо, 90+1) — Салах, Нуньєс, Діас (Гакпо, 63).



Попередження: Рая — Мак Аллістер, Нуньєс

⚽️ Дубль Вуда приніс Форесту перемогу над Лестером. У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, коли на доволі ранній гол Раяна Єйтса своєї результативною дією відповів Джеймі Варді та повернув паритет на табло. Утім, після перерви ми стали свідками бенефісу у виконанні форварда "лісників" Кріса Вуда, який оформив у ворота "лисиць" дубль та у підсумку знову приніс до активу Фореста ще одну перемогу. Ця гра слів ніколи не застаріє, допоки Вуд феєрить за Форест.

Лестер — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: Варді, 23 - Єйтс, 17 Вуд, 47, 60

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Перейра (Ель-Ханнус, 68) — Ндіді (Сумаре, 74), Вінкс — Фатаву, Буонанотте, Мавідіді (Аю, 68) — Варді

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Морато, 72) — Єйтс, Домінгес — Еланга (Соса, 76), Андерсон (Вільямс, 72), Гадсон-Одої (Сілва, 76) — Вуд (Авонії, 81)

Попередження: Перейра, Мавідіді, Вінкс, Аю, Сумаре — Морено, Домінгес, Міленкович

⚽️ Астон Вілла втратила очки з Борнмутом. Це був дійсно дуже бойовий матч: сім жовтих карток у першому таймі, ще шість — у другому, причому розв'язка сталася буквально у заключні хвилини поєдинку. Спочатку Рос Барклі відзначився своїм першим голом у цьому сезоні на 78-ій хвилині, а вже у компенсований час команда Андоні Іраоли змогла вирвати нічийний результат завдяки забитому м'ячу у виконанні Еванілсона. І як не згадати тут про нашого Іллю Забарного, який провів один із найкращих своїх матчів у цьому сезоні, за що отримав відзнаку від Алана Ширера у вигляді потрапляння до найкращої команди тижня АПЛ.

Астон Вілла — Борнмут 1:1

Голи: Барклі, 78 - Еванілсон, 90+6

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Онана (Барклі, 46), Тілеманс, Ремзі — Роджерс (Дуран, 57) — Воткінс (Камара, 82)

Борнмут: Траверс — Араухо (Сміт, 30), Забарний, Сенесі, Керкез (Адамс, 81) — Крісті (Брукс, 81), Кук — Уаттара, Клюйверт (Таверньєр, 64), Семеньйо — Унал (Барбоза, 64)

Попередження: Онана, Тілеманс, Ремзі, Макгінн, Дінь, Кеш, Барклі — Клюйверт, Араухо, Сміт, Унал, Семеньйо, Таверньєр.

⚽️ Вулвергемптон набрав своє друге очко у результативному матчі з Брайтоном. Доволі драматичний підсумок зустрічі для "чайок", які під саму завісу протистояння з одним із головних аутсайдерів мали перевагу в рахунку у два м'ячі, проте у непритаманному для себе стилі якимось чином її примудрилися втратити.

Брайтон — Вулвергемптон 2:2

Голи: Велбек, 45, Фергюсон, 85 - Аїт-Нурі, 88, Кунья, 90+3

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян — Кадіоглу, Балеба (Лемпті, 81), Аярі, Мітома (Енсісо, 89) — Рюттер (Віффер, 81), Велбек (Фергюсон, 73)

Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті (Са, 46) — Семеду, Гомес, Дойл, Леміна (Форбс, 46), Аїт-Нурі — Странд Ларсен, Кунья

Попередження: Рюттер, Жуліо, Еступіньян — Тоті, Ларсен.

⚽️ Брентфорд "перестріляв" Іпсвіч Таун. Ми не чекали нічого особливого від цього поєдинку, але натомість отримали справжню гольову феєрію та інтригу до останніх секунд. Томас Франк може бути задоволений возз'єднанням його атакуючого дуету Вісса-Мбемо, бо саме він у більшості й приніс до активу Брентфорда непрості три очки у результативній "перестрілці" голами. Хоча тут і не можна не віддати належне "трактористам", які цілком могли у меншості здобути нічийний результат.

Брентфорд - Іпсвіч 4:3

Голи: Вісса, 44, Кларк (аг), 45+1, Мбемо, 51 (пен), 90+6 - Шмодікс, 29, Гірст, 31, Делап, 86

Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Роерслев — Нергор (Шаде, 77), Янельт — Дамсгор (Єнсен, 77), Мбемо, Льюїс-Поттер (Карвалью, 80) — Вісса

Іпсвіч: Мурич — О'Ши, Кларк, Берджесс, Девіс — Каюсте (Таунсенд, 90), Філліпс — Огбене (Бернс, 35), Чаплін (Делап, 72), Шмодікс (Вулфенден, 72) — Гірст (Кларк, 72)

Попередження: Девіс, Кларк

Вилучення: Кларк, 69.

⚽️ Гол Голанда приніс Манчестер Сіті мінімальну перемогу над Саутгемптоном, допоки Родрі готувався до отримання Золотого м'яча. Чекали на розгромний рахунок на користь колективу Хосепа Гвардіоли? Що ж, з урахуванням подій на полі, такий результат був би досить логічним, проте лише єдиний гол норвезького форварда на початку матчу дозволив "містянам" залишити поле Етіхаду в якості переможців у протистоянні з останньою командою АПЛ. Але три очки — це три очки, тим паче у цей понеділок у таборі Манчестер Сіті був ще один привід для радощів — їхній гравець вперше в історії здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Таким чином, Сіті став 22 клубом, представник якого став володарем Золотого м'яча. Вітаємо Родрі та бажаємо йому якнайшвидшого одужання.

Манчестер Сіті — Саутгемптон 1:0

Гол: Голанд, 5

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс (Стоунз, 90+7), Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Нунес (Гюндоган, 86), Сілва — Савіо, Голанд, Фоден.



Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Меннінг (Брі, 76), Даунс (Сулемана, 87) — Лаллана (Арібо, 60), Фернандеш, Діблінг (Армстронг, 46) — Арчер (Онуачу, 87).



Попередження: Ковачич — Даунс, Армстронг, Лаллана

⚽️ Евертон уникнув поразки від Фулгема на останніх хвилинах. Цими вихідними було доволі багато голів у заключних відрізках, і цей поєдинок не став виключенням з правил. "Дачники" мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Алекса Івобі та наближалися до перемогу, але Бету зруйнував усі плани команді Марку Сілва щодо святкування. "Іриски" не програють вже п'ять матчів поспіль — рівно з того моменту, як у клуба змінився власник.

Евертон — Фулгем 1:1

Голи: Бету, 90+5 - Івобі, 61.

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре (Мангаля, 80), Гує — Гаррісон (Ліндстрем, 68), Макніл (Брентвейт, 86), Ндіає — Калверт-Льюїн (Бету, 81).

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 79), Берге — Траоре (Нельсон, 68), Сміт-Роу (Вілсон, 79), Івобі (Куенка, 90) — Хіменес (Муніз, 90).

Попередження: Тарковські.

⚽️ Крістал Пелес здолав Тоттенгем у лондонському дербі. Яким же вражаючим був виступ команди Анже Постекоглу того тижня проти Вест Гема, і як же ж зараз "шпори" дійсно розчарували. З іншого боку, колись "орли" мали набирати свої очки, на які вони заслуговували, і де б це ще могло статися, як не в матчі проти нестабільного Тоттенгема. Гол Жана-Філіпа Матета дозволив Крістал Пелес залишити зону вильоту, де лондонцям взагалі не місце.

Крістал Пелес — Тоттенгем 1:0

Гол: Матета, 31

Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Чалоба — Муньйос, Вортон (Камада, 89), Лерма (Г'юз, 22), Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 66), Езе — Матета

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські (Вернер, 63), Біссума (Бентанкур, 87), Меддісон (Рішарлісон, 62) — Джонсон, Соланке, Мур

Попередження: Матета, Муньйос, Лакруа, Г'юз — Кулусевські, Джонсон, де Вен, Рішарлісон

⚽️ Ніколас Джексон і Коул Палмер знову приносять Челсі результат. Не можна сказати, що Ньюкасл не мав моментів, особливо враховуючи, що один гол "сороки" таки змогли забити в першому таймі, проте цього було мало, щоб розраховувати на якийсь позитивний результат. У другому таймі на полі фактично була присутня одна команда, яка і здобула зрештою перемогу. Того вечора міг забити і наш Михайло Мудрик, який вийшов на заміну на 67-й хвилині, але удар українця подався точно до воротаря.

Челсі - Ньюкасл Юнайтед 2:1

Голи: Джексон, 18, Палмер, 47 - Ісак, 32

Челсі: Роберт Санчес — Джеймс (Кукурелья, 78), Фофана, Колвілл, Гюсто (Нкунку, 78) — Кайседо, Лавія (Фернандес, 72) — Ноні Мадуеке (Мудрик, 67), Палмер, Нету — Джексон

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл (Келлі, 89) — Тоналі (Лонгстафф, 68), Бруно Гімараес, Жоелінтон (Осула, 89) — Альмірон (Віллок, 68), Ісак, Барнс (Мерфі, 68)

Попередження: Фофана, Лавія, Мадуеке, Санчес, Нету, Нкунку — Шер, Тоналі

*за версією Алана Ширера

Коротко про деякі матчі:

Ерік залишив Юнайтед:

Інсайдерське фото:

Реакція фанатів МЮ та інших вболівальників на звільнення тен Гага:

Але не забуваємо, яку машину Ерік залишив у Юнайтед після себе: