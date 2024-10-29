Англія

Керманич Арсеналу висловився про роль українського універсала в своїй команді.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на лондонський Арсенал чекає зустріч із Престоном, який є представником Чемпіоншипу.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета напередодні цього протистояння відповів на питання щодо поточної ролі українського універсала Олександра Зінченка, який наразі не отримує ігрового часу після своєї травми.

"Роль Зінченка? Такі рішення завжди важко приймати. Ви робите їх з єдиним наміром отримати результат із бажаною продуктивністю, але Алекс уже протягом багатьох останніх років доводив, що здатен робити те, чого від нього чекають", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

У поточному сезоні АПЛ Олександр Зінченко через травму провів усього 79 хвилин у двох матчах, в яких результативними діями він не відзначався.

Матч Престон — Арсенал відбудеться у середу, 30 жовтня, о 21:45 за київським часом.