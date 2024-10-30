Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 30 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Лестером, яке відбудеться на Олд Траффорд.

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ, 21:45. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками минулих вихідних Манчестер Юнайтед став чи не головним ньюзмейкером і об'єктом для британської спортивної преси і не тільки, якщо не брати до уваги увесь галас навколо вручення Золотого м'яча. Після низки незадовільних результатів Ерік тен Гаг був нарешті звільнений з посади головного тренера першої команди "червоних дияволів", тому сьогоднішній матч стане першим для Руда ван Ністерлоя в якості основного керманича клубу, нехай і виконуючого обов'язки.

Неймовірним є те, яким чином МЮ у ці вихідні зазнав поразки від Вест Гема, адже у манкуніанців було так багато неймовірних моментів, проте щоразу вони відмовлялися їх реалізовувати, підвівши жирну межу під періодом роботи тен Гага на Олд Траффорд. Чого чекати зараз від Юнайтед – питання відкрите. Можливо, звільнення тренера дасть команді цей відомий позитивний імпульс. А можливо, муки продовжаться, що в черговий раз доведеться замислитися доцільність знаходження деяких осіб у сьогоднішньому складі клубу.

Що стосується Лестера, сьогодні підопічні Стіва Купера є найкращою командою з тих, які заслужили право на підвищення у класі за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу. "Лиси" своїми виступами справді поки що не викликають жодних сумнівів у тому, що їм у результаті вдасться зберегти прописку в найпрестижнішому дивізіоні країни.

Звичайно, такі висновки виглядають надто поспішними, та й поточна позиція Лестера поки що надто хитка — 15 місце у турнірній таблиці. З іншого боку, "лисиці" не так вже й сильно відстали від свого майбутнього суперника по Кубку ліги, адже Манчестер Юнайтед випереджає їх всього на якихось два очки. Чи можна сказати, що в сьогоднішньому кубковому протистоянні зустрінуться дві рівні команди? Така теза навряд чи сподобається вболівальникам "червоних дияволів", але одна перемога в останніх восьми матчах говорить сама за себе.