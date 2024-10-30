Англія

Завершилися два матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги за 29 жовтня.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Брентфорд приймав на своєму полі Шеффілд Венсдей, який є представником Чемпіоншипу.

В основний час команди обмінялися забитими голами, проте визначити сильнішого не змогли, тому долю протистояння визначала післяматчева серія пенальті — в ній більш успішними виявилися підопічні Томаса Франка.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк опинився в заявці Брентфорда на цей матч, проте на полі так і не з'явився.

*Брентфорд — Шеффілд Венсдей 1:1 (пен. 5:4)

Голи: Шейд, 11 — Гассама, 57

У паралельній зустрічі один із головних аутсайдерів АПЛ Саутгемптон зустрівся зі Сток Сіті, який представляє Чемпіоншип.

У результативному протистоянні, в якому було забито п'ять м'ячів, перемогу з рахунком 3:2 здобули "святі" та вибороли путівку до чвертьфіналу Кубка ліги.

*Саутгемптон — Сток Сіті 3:2

Голи: Гарвуд-Белліс, 19, А. Армстронг, 35 (пен.), Брі, 88 — Е. Філліпс, 45, Кеннон, 54