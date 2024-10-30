Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги, у якому зіграють Брайтон та Ліверпуль.

Брайтон та Ліверпуль зіграють у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на Амексі.

Фабіан Гюрцелер, після нічиєї проти Вулвергемптона (2:2), залучив до стартового складу Стіла в рамці воріт, тоді як Лемпті та Кадіоглу гратимуть на флангах оборони, Віффер та Модер складатимуть опорну зону, а Адінгра, Енсісо та Груда розташуються під нападником Фергюсоном.

Арне Слот, на тлі нічиєї проти лондонського Арсеналу (2:2), використав із перших хвилин Яроша в рамці воріт, тоді як Бредлі, Гомес, Кванса та Робертсон утворять лінію захисту, Мортон, Соболаї та Ендо гратимуть у центрі поля, а Гакпо долучиться до атаки.

Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке, Ігор, Кадіоглу — Віффер, Модер — Адінгра, Енсісо, Груда — Фергюсон.

Запасні: Вербрюгген, Велбек, Балеба, Мітома, Аярі, Еступіньян, Велтман, Гіншелвуд, Тернс.



Ліверпуль: Ярош — Бредлі, Гомес, Кванса, Робертсон — Мортон, Собослаї, Ендо — Діас, Гакпо, Джонс.

Запасні: Келлегер, ван Дейк, Конате, Нуньєс, Мак Аллістер, Салах, Цимікас, Янг, Ньйоні.



Гра Брайтон — Ліверпуль почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.