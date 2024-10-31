Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка англійської ліги, що відбувся 30 жовтня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Тоттенгем у домашньому протистоянні поступився Манчестер Сіті.

Команда Анге Постекоглу потужно стартувала, забивши два м’ячі у ворота чинного чемпіона країни вже до середини першого тайму.

Після цього "шпорам" довелось витерпіти атаки суперників у відповідь, і вони навіть пропустили незадовго до перерви у відповідь.

Однак не більше, у другому таймі в господарів було достатньо можливостей достроково зняти всі питання в цій дуелі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Тоттенгем — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Вернер, 5, Матар Сарр, 26 — Нунес, 45+5

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Ромеро (Девіс, 52), Дрегушін, ван де Вен (Удоджі, 14) — Матар Сарр (Біссума, 46), Бентанкур — Джонсон (Рішарлісон, 68), Кулусевські, Вернер (Мур, 68) — Соланке.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш (Гвардіол, 46), Аке (Сімпсон-П’юсі, 73) — Гюндоган (Ковачич, 46) — Савіо (Райт, 63), О’Райлі, Макейті, Нунес — Фоден (Сілва, 58).

Попередження: Матар Сарр, Біссума, Грей