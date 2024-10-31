Англія

До вашої уваги результати жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Завершилися усі матчі у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, після яких на нас чекала традиційна процедура жеребкування, за підсумками якої ми дізналися пари суперників у наступній стадії турніру.

Нагадаємо, що до чвертьфіналу Карабао Кап вийшли наступні команди: Саутгемптон, Брентфорд, Ліверпуль, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед, Арсенал та Тоттенгем.

Так, за підсумками жеребкування ми маємо наступні пари суперників в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед

Арсенал — Крістал Пелес

Ньюкасл Юнайтед — Брентфорд

Саутгемптон — Ліверпуль

Зазначимо, що орієнтовною датою проведення чвертьфінальних матчів Кубка ліги є 16 грудня. Більш детальна інформація щодо точного розкладу поєдинків з'явиться пізніше.