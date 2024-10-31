До вашої уваги результати жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.
Кубок англійської ліги, EFL
31 жовтня 2024, 00:50
Завершилися усі матчі у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, після яких на нас чекала традиційна процедура жеребкування, за підсумками якої ми дізналися пари суперників у наступній стадії турніру.
Нагадаємо, що до чвертьфіналу Карабао Кап вийшли наступні команди: Саутгемптон, Брентфорд, Ліверпуль, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед, Арсенал та Тоттенгем.
Так, за підсумками жеребкування ми маємо наступні пари суперників в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25:
Тоттенгем — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Крістал Пелес
Ньюкасл Юнайтед — Брентфорд
Саутгемптон — Ліверпуль
Зазначимо, що орієнтовною датою проведення чвертьфінальних матчів Кубка ліги є 16 грудня. Більш детальна інформація щодо точного розкладу поєдинків з'явиться пізніше.