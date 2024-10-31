Жовтень 2024 року залишився позаду, тож настав час підбивати підсумки цього швидкоплинного етапу сезону.

У англійській Прем’єр-лізі визначився список претендентів на звання найкращого гравця місяця.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

Факундо Буонанотте (Лестер) / 3 матчі (Борнмут, Саутгемптон, Ноттінгем Форест), 2 голи;

Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) / 3 матчі (Фулгем, Вулвергемптон, Саутгемптон), 1 гол + 1 "сухий" матч;

Браян Мбемо (Брентфорд) / 3 матчі (Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед, Іпсвіч), 3 голи;

Коул Палмер (Челсі) / 3 матчі (Ноттінгем Форест, Ліверпуль, Ньюкасл), 1 гол + 1 гольовий пас;

Букайо Сака (Арсенал) / 2 матчі (Саутгемптон, Ліверпуль), 2 голи + 2 гольові паси;

Матц Селс (Ноттінгем Форест) / 3 матчі (Челсі, Крістал Пелес, Лестер), 2 "сухих" матчі.

Денні Велбек (Брайтон) / 3 матчі (Тоттенгем, Ньюкасл, Вулвергемптон), 3 голи.

Кріс Вуд (Ноттінгем Форест) / 3 матчі (Челсі, Крістал Пелес, Лестер), 4 голи.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна нижче в цій новині, а також на сайті партнерів АПЛ.
 