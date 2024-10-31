Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Букайо Сака, Getty Images
31 жовтня 2024, 14:07
Жовтень 2024 року залишився позаду, тож настав час підбивати підсумки цього швидкоплинного етапу сезону.
У англійській Прем’єр-лізі визначився список претендентів на звання найкращого гравця місяця.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Факундо Буонанотте (Лестер) / 3 матчі (Борнмут, Саутгемптон, Ноттінгем Форест), 2 голи;
– Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) / 3 матчі (Фулгем, Вулвергемптон, Саутгемптон), 1 гол + 1 "сухий" матч;
– Браян Мбемо (Брентфорд) / 3 матчі (Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед, Іпсвіч), 3 голи;
– Коул Палмер (Челсі) / 3 матчі (Ноттінгем Форест, Ліверпуль, Ньюкасл), 1 гол + 1 гольовий пас;
– Букайо Сака (Арсенал) / 2 матчі (Саутгемптон, Ліверпуль), 2 голи + 2 гольові паси;
– Матц Селс (Ноттінгем Форест) / 3 матчі (Челсі, Крістал Пелес, Лестер), 2 "сухих" матчі.
– Денні Велбек (Брайтон) / 3 матчі (Тоттенгем, Ньюкасл, Вулвергемптон), 3 голи.
– Кріс Вуд (Ноттінгем Форест) / 3 матчі (Челсі, Крістал Пелес, Лестер), 4 голи.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна нижче в цій новині, а також на сайті партнерів АПЛ.