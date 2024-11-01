Англія

Хороші новини для Михайла Мудрика.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на власному полі лондонський Челсі.

Як повідомив головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска, вінгер його команди Джейдон Санчо захворів, проте він й без того не міг би зіграти проти "червоних дияволів" за правилами АПЛ щодо орендних угод.

"Усі гравці доступні на матч із Юнайтед, але Джейдона не буде. Останніми днями він хворів", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.

Матч Манчестер Юнайтед — Челсі відбудеться у неділю, 3 листопада, о 18:30 за київським часом.