Англія

Португалець очолив гранд АПЛ у 39-річному віці.

Манчестер Юнайтед нещодавно оголосив про призначення Рубена Аморіма своїм головним тренером.

До виконання нових обов'язків 39-річний португалець приступить 11 листопада. Протягом наступних трьох матчів манкуніанцями опікуватиметься Руд ван Ністелрой.

За даними OptaJoe, Аморім є наймолодшим керманичем МЮ з 1970 року. Тоді, в грудні, 33-річний Вілф Макгіннесс провів свій останній, 88-й матч на чолі клубу.

Зазначимо, що в неділю, 3 листопада (18:30), підопічні ван Ністелроя прийматимуть Челсі в десятому турі АПЛ.