Англія

Керманич Манчестер Сіті висловився про призначення португальця на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Рубен Аморім стане новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

У керманича Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли запитали щодо порад португальскому фахівцю на його новому місці роботи.

"Порада Аморіму? Жодних порад. Я не та людина, щоб давати поради колегам. Це не тому, що він в Юнайтед.

Я думаю, що в Манчестер Юнайтед є багато людей, які розкажуть йому про ситуацію в клубі, тому я не можу дати йому пораду", — цитує слова Хосепа Гвардіоли City Xtra.

Нагадаємо, що контракт Рубена Аморіма з Манчестер Юнайтед буде розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік. Португалець приступить до роботи з командою 11 листопада.