Англія

Черговий американець може переїхати до АПЛ.

Аргентинський центральний півзахисник Джовані Ло Чельсо влітку цього року повернувся до севільського Бетісу після серії мандрівок до французького Парі Сен-Жермен, лондонського Тоттенгема та Вільярреала, яка розтягнулась на майже шість років.

Трансфер 28-річного виконавця коштував "зелено-білим" 5 млн євро, які надійшли на рахунки "шпор".

Однак було зрозуміло, що на цій сумі угода щодо гравця, якого оцінюють у 20 млн євро, згідно з даними Transfermarkt, не обмежиться.

Стало відомо, що Тоттенгем також отримав пріоритетне право на придбання опорного півзахисника Джонні Кардосо, за якого Бетіс минулої зими заплатив 6 млн євро бразильському Інтернасьйоналу.

Така опція в лондонського клубу діє лише до червня 2025 року, і якщо не буде активована, то Тоттенгем залишиться лише з відсотком від подальшого можливого продажу Ло Чельсо.

Кардосо в цьому сезоні провів 12 матчів.